Tatlıcılar kaça kadar açık? | Koronavirüs salgını sebebiyle haftalardır sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Hafta içi 21.00’de başlayan yasak ertesi sabah 05.00’te sona eriyor. Cuma akşamları başlayan yasak ise pazartesi sabahı 05.00’e kadar devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkıyor. Peki, marketler kaça kadar açık?

Marketler saat kaçta açılıyor? | Eve market siparişi geliyor mu?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının yedinci haftası yaşanıyor. 15 Ocak Cuma akşamı 21.00’de başlayan kısıtlama 18 Ocak Pazartesi 05.00’te tamamlanacak. Vatandaşlar hafta sonları belirli saatler arasında temel ihtiyaçlarını karşılamak için yürüme mesafesindeki işletmelere gidebilecek. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altınını markete, bakkala vs gitmek için evden çıkması yasak. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar 112, 155 ve 156 nolu numaralardan VEFA birimlerine ulaşabilir.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.