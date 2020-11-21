  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Marketler kaçta açılacak? | Hafta sonu fırınlar açık mı?
Gündem

Marketler kaçta açılacak? | Hafta sonu fırınlar açık mı?

Fırınlar kaçta açılıyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım Cuma gününden itibaren birtakım kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Peki, hafta sonları marketler açık mı? | Fırınlar saat kaçta açılıyor? | Pastaneler açık mı hafta sonu? | Marketler kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:36:00 -
Marketler kaçta açılacak? | Hafta sonu fırınlar açık mı?

Market açılış kapanış saatleri | Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya başlayınca yeni tedbirler alındı. Vatandaşlar marketlerin, bakkalların, fırınların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, marketler saat kaça kadar açık?

Marketler kaçta açılacak? | Hafta sonu fırınlar açık mı?

Yasakların gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi marketlerin, fırınların çalışma saatlerini araştırıyor.

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" şekilde hizmet verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? | Pazar pazarları kurulmayacak mı?
Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? | Pazar pazarları kurulmayacak mı?

Gündem

Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? | Pazar pazarları kurulmayacak mı?

Koronavirüs günlük vaka sayısı | Bugün kaç kişi vefat etti koronavirüs
Koronavirüs günlük vaka sayısı | Bugün kaç kişi vefat etti koronavirüs

Korona Virüs

Koronavirüs günlük vaka sayısı | Bugün kaç kişi vefat etti koronavirüs

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma Bakanlarının gizli toplantısında büyük şok! 'Sen kimsin?'
Dünya

Savunma Bakanlarının gizli toplantısında büyük şok! 'Sen kimsin?'

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda çalışan Daniel Verlaan adlı gazeteci, Zoom üzerinden gerçekleştirilen Avrupa Birliği Savunma..
Laikçi Seren Serengil kokuşmuş mahalleyi ters köşeye yatırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’
Medya

Laikçi Seren Serengil kokuşmuş mahalleyi ters köşeye yatırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’

Laikçi solak medyanın el üstünde tuttuğu Seren Serenngil, 40 yılda bir doğruları konuşarak sapkınlara tepki gösterdi. Selin Ciğerci örneği ü..
Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu!
Gündem

Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu! "İnancı olmayanlar vicdansızdır"

Babasının ateist olduğunu söyleyen oyuncu Öykü Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" dedi...
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay