Marketler kaçta açılacak? | Hafta sonu fırınlar açık mı?
Fırınlar kaçta açılıyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım Cuma gününden itibaren birtakım kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Peki, hafta sonları marketler açık mı? | Fırınlar saat kaçta açılıyor? | Pastaneler açık mı hafta sonu? | Marketler kaçta kapanıyor?
Market açılış kapanış saatleri | Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya başlayınca yeni tedbirler alındı. Vatandaşlar marketlerin, bakkalların, fırınların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, marketler saat kaça kadar açık?
Marketler kaçta açılacak? | Hafta sonu fırınlar açık mı?
Yasakların gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi marketlerin, fırınların çalışma saatlerini araştırıyor.
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şekilde hizmet verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.