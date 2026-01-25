  • İSTANBUL
Marketin önündeki sıvı yağ kolisini çaldı! O anlar kamerada
Yerel

Marketin önündeki sıvı yağ kolisini çaldı! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Hatay'da bir şahsın marketin önünde bulunan 2 bin TL değerinde sıvı yağları koliyle çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Dörtyol ilçesi Özel Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Marketin önünde bulunan sıvı yağ kolilerinden birinin eksik olduğunu fark eden işletme sahibi durum üzerine güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde; kafasını kapüşonla kapatan bir şahsın 2 bin TL değerindeki 18 litre sıvı yağı çalarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yağ çalan şahsa ulaşıldığı ve paranın tahsil edildiği öğrenildi.

