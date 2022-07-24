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Yerel Marketi soymaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından enselendi
Yerel

Marketi soymaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından enselendi

Adıyaman’da bir markete bıçakla girerek soygun girişiminde bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 19:53:00 -
Marketi soymaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından enselendi

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren Hasan E. isimli yabancı uyruklu şahıs, market çalışanlarına bıçak çekerek marketi soymak istedi.

Bu esnada market çalışanlarından biri şahsı oyalarken bir çalışan ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Soygun girişim ihbarı üzerine bölgeye yakın bulunan çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Olayın gerçekleştiği markete gelen resmi ve sivil polis ekipleri şahsın elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi.

16 yaşlarında olduğu öğrenilen şahıs, gözaltına alındı. Şahıs soygun girişiminde kullandığı bıçakla birlikte polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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