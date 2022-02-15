Marketçiler bunu yapmış! Bunun tek bir adı var: SAHTEKÂRLIK

Fuat Uğur, bazı zincir marketlerin gıdada KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirileceğini.önceden haber alıp ürünlerine yüzde 10 zam yaptığını, ardından da uygulama başladığında yüzde 7 indirime gittiğini belirterek, "Bunun tek bir adı var: SAHTEKÂRLIK!" dedi. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"1990’larda televizyon programlarına yansıyan her sorunda röportaj yapılan vatandaşlar böyle feryat ederdi:

"Nerde bu devlet, nerede hükûmet!"

Hatırlarsanız pahalılığı özel bir gayretle tetikleyen zincir marketlerin, iş birliği içinde kartelleşmesi üzerine durumu tespit eden Rekabet Kurulu 2,7 milyar lira cezayı basmıştı. O vakit “Devlet geri geldi” diye başlık atmıştım.

Devlet şimdi de elini taşın altına koydu ve KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indirdi.

Ama ne oldu?

Zincir marketler önceden haber alıp önce ürünlerine yüzde 10 zam yaptılar, ardından da uygulama başladığında yüzde 7 indirime gittiler.

Şaşırdık mı? Hayır.

Yücel Koç bunu yazmıştı önceki gün zaten. 38,9 lira olan yumurtayı önce 45,9 liraya çıkarıp KDV indirimiyle birlikte 42.95’e çekmişler fiyatı.

Bunun tek bir adı var: SAHTEKÂRLIK!

Yani bunlara yalnızca kartelleşmeden değil, ahlaksızlık ve sahtekârlıktan da ağır yaptırımlar uygulanmalı.

Üstelik sattıkları mallara yüzde 150’yi aşan zamlar yaptılar, depolarda çalışan işçilerine utanmadan yüzde 8 zam yapacak kadar da barbarlar.

Ya bunların oyununu bozmak amacıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı Kooperatif Marketlere ne demeli?

Dün Yazar Emin Pazarcı paylaştı fotoğrafıyla.

Zincir marketlerde 42,95 lira olan yumurta Kooperatif Markette 52,90 lira.

Emin Pazarcı yeni keşfetmiş, ben aylardır yazıyorum Kooperatif Market rezaletini!

İnsanın “Nerede bu devlet” diye bağırası geliyor inanın."