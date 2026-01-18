Market sahibine dehşeti yaşatan gaspçılar kıskıvrak yakalandı!

Olay, önceki hafta kent merkezi Milli Birlik Caddesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.B.D. ve S.A.O. isimli şahıslar gece yarısı girdikleri markette iş yeri sahibini biber gazı ve silahla etkisiz hale getirdikten sonra dükkanın kasasından 9 bin 500 TL para gasp ettiler. Şahıslar ardından ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Olay üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelilerin peşine düştü.

Ekipler, şahısların 28 farklı noktadan geçiş yaptıklarını tespit etti. Zaman zaman motosiklete de binerek kaçmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler polisin bin 467 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonrası olaydan 12 gün sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların olayda kullandıkları silah ise metruk bir binada poşete sarılı şekilde toprağa gömülmüş halde ele geçirildi. Öte yandan, şahısların tanınmamak ve yakalanmamak için olay esnasında yüzlerini kapatarak eldiven de kullandıkları ortaya çıktı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.