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Yerel Market çalışanının cevabını beğenmedi tokat attı! O anlar kamerada
Yerel

Market çalışanının cevabını beğenmedi tokat attı! O anlar kamerada

Tekirdağ’da eşinin telefonunun markette kaybolduğunu iddia eden ve aldığı cevabı beğenmeyen şahıs, kasada duran personele tokat attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 17:55:00 - 2022-12-01 18:48:37

Tekirdağ’da eşinin telefonunun markette kaybolduğunu iddia eden şahıs, kasada duran personeli tokat atarak darp etti.

Olay, Çorlu Şeyh Sinan Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Markette eşinin telefonunun kaybolduğunu iddia eden şahıs, market çalışanından telefonu çevrede aramasını istedi.

Personele tokat attı

Market çalışanının, “Müşteri var, müşterilerin ardından hemen ilgilenirim” demesine sinirlenen şahıs, personele tokatla saldırdı.

Şikayette bulundu

 

Olayın ardından hastaneye giden market çalışanının, darp raporu alarak konuyla ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi.

Şahsın tokat attığı anlar ise kameraya yansıdı.

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