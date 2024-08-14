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Sosyal Medya Market arabasını 300 euroya dolduran gurbetçi pahalılığa isyan etti: “Almanya ucuz değil”
Sosyal Medya

Market arabasını 300 euroya dolduran gurbetçi pahalılığa isyan etti: “Almanya ucuz değil”

Yeniakit Publisher
2024-08-14 07:27:00 - 2024-08-14 07:28:14

Almanya’da yaşayan bir gurbetçi, market alışverişi sırasında karşılaştığı yüksek fiyatlar nedeniyle isyan etti.

300 Euroya market arabasını dolduran gurbetçi, Almanya’nın sanıldığı kadar ucuz olmadığını belirtti.

Artan gıda fiyatları ve hayat pahalılığına dikkat çeken gurbetçi, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarındaki artışın yaşam standartlarını zorladığını dile getirdi. "Almanya’da yaşamak artık eskisi kadar kolay değil" diyen gurbetçi, ekonomik koşulların zorluklarını vurguladı.

Almanya’da asgari ücret ne kadar?

2024 yılı itibarıyla Almanya'da brüt asgari ücret saatlik yaklaşık 12,41 Euro olarak belirlenmiştir. Bu da tam zamanlı bir işte çalışan bir kişi için aylık brüt yaklaşık 2.150-2.200 Euro arasında bir asgari ücrete denk gelmektedir. Ancak, bu tutar vergiler ve sosyal güvenlik kesintileri düşüldükten sonra net maaşa yansır, bu da çalışanın medeni durumu, çocuk sayısı gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Net maaş genellikle 1.500-1.700 Euro arasında değişir. Almanya’da yaşam masraflarının yüksekliği, özellikle büyük şehirlerde, bu maaşla geçinmeyi zorlaştırabilir.

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