Markasıyla başarı hikâyesi yazıyor

Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür ile İstanbul Küçükçekmece’nin transit caddelerinden Bahariye’deki merkez ofisinde buluştuk. Fatih Bey, Maraşlıların misafirperverliğini işyerine de taşımış. Onlarca ürünün yan yana sıralandığı butikler arasında merak ettiklerimizi sorduk, Fatih Bey cevaplandırdı. Şirketlerini 1994 yılında kurduklarını, tekstil ve hazır giyim sektöründe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Fatih Görür, “Her yıl olduğu gibi bu yılı da çift haneli büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz. 2007 yılında Cazador ismiyle markalaştık ve aradan geçen 11 yılda çok önemli başarılara imza attık. Bu yılı yüzde 25-30’luk bir büyüme ile 100 milyon liranın üzerinde ciro ile kapatmayı hedefliyoruz” diyerek geleceğe dönük ümit dolu mesajını dillendiriverdi. Sözünü kesmeden de devamını şöyle getirdi:

TARSUS’TAN CAZADOR’A YOLCULUK

Makina mühendisiyim. Tarsus’ta motosiklet bayiliğimiz vardı. Mesleğe üniversiteden sonra üç kardeş olarak 1995 yılında İstanbul’da atıldık. İlk yıllarda kendi triko markamızla yola çıktık ayrıca fasonculuk yaptık. 2005 yılında Çin’in büyük bir güç olarak kendisini hissettirmesi karşısında, ‘ya marka olacağız ya da tedarikçi’ diyerek tercihimizi yaptık. Markamızın ismini belirlerken çok düşündük. Dünya markası olma hedefinden hareketle birçok isim arasında Cazador’da karar kıldık. Latince karşılığı ‘Avcı’ demek. Kırlangıç ise özgürlük ve doğayı simgeliyor. Süreci sabırla yöneteceğimizin farkındaydık. Tabi ki sermaye de önemli bir konu. Aynı yıl Bangladeş’te de tekstil imalatına başladık. O dönemde dışarıda yaptığın üretimden kazanmak mümkündü. İçeride 4 yılda 12 mağaza açtık. Beşinci yılımıza girerken müşterilerimizin tercihlerini tam anlamı ile dikkate almaya başladık ve kendi içimizde yapılandık. Bazı müşterilerimiz ürünlerimizin pahalı olduğunu söylerken bazıları da uygun fiyatlı olduğunu söylüyordu. Kalitemiz, ürün çeşitliliğimiz B segmentinde iken fiyatlar C segmentinde oldu. Mağazalarımızda da toptan satışla perakendeyi bir yürütemeyeceğimizi de anlayınca 10 mağazayı bayilerimize devrettik. Bugünkü aklımla düşündüğümde doğru bir iş yaptığımızı söyleyebilirim.

TERCİH BELLİ: UCUZLUK MU YOKSA KALİTE Mİ?

O dönemde B ve C segmenti kalitemizden ödün vermeye zorluyordu. Müşterimiz ise öncelikle fiyata bakıyordu. Sadece fiyat odaklı giden bir müessesenin yaşama şansı bir hayli zordur. Mesela şu anda Türkiye’de tekstilde her şirketin en büyük rakibi LC Waikiki’dir. O markadan ucuz olan fiyat odaklı büyüme şansını yakalar ama bu da bir hayli zor.

KOLLEKSİYONDA BİR NUMARAYIZ

Cazador markası olarak 11 yıl boyunca her yıl yüzde 25- 30 büyüme şansını yakaladık. 2015 sonra konseptimizi genişlettik. Bu tarihe kadar erkek üst grubu vardı. Alt grup ile bayan denim grubunu ve aksesuarı da ekledik. Tasarıma ciddi anlamda ağırlık veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada koleksiyon bakımından ‘Türkiye’de bir numarayız’ diyebilirim.

REKLAM DEĞERİNİ ANLADIK

2018 yılına kadar profesyonel bakışla bir reklamımız olmadı. Bu alandaki bütçemizi fiyatlara yansıtıp tüketiciye fayda sağladık. Ama gördük ki, markandan söz ettireceksen reklamsız da olmuyor. Bu yıl Acun Ilıcal’ının yapımcılığını üstlendiği yarışma programı Survivor’da ürün sponsoru olduk. Marka bilinirliğinde yol katettik. Markamızı yabancı menşeli sananlar da oldu. Gelecek sezonda yarışmada yer almazsak ulusal çaplı bir reklam çalışması yapabiliriz.

2019 HEDEFİMİZ 40 MAĞAZAYA ÇIKMAK

Şu anda Türkiye’de 500 noktadayız. 300 üzerinde bayimiz var. Bu yıla kadar 12 adet franchise mağazamız varken sayı 20’ye kadar çıktı. 2019 yılında mağaza sayımızı 40’a çıkarmayı hedefliyoruz.

KUR RİSKİNE KARŞI FORMÜLÜMÜZ

En büyük sıkıntımız ihracat oranımızın düşük olması. Şu anda yüzde 15’ler seviyesinde olan ihracatımızı kademeli olarak yükseltmek için yatırımlar yapıyoruz. Koleksiyonumuzun zenginliği sayesinde hemen hemen tüm ülkelere uygun ürünlerimiz var. Bu açıdan baktığımızda Avrupa’da en çok Yunanistan, Sırbistan ve İsviçre’den ilgi görüyoruz. Doğuda ise Azerbaycan ile Kazakistan’da ürünlerimiz ilgi görüyor. Toplamda 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl 2 milyon doları aşan bir ihracatımız oldu. Bunun yetersiz olduğunu biliyoruz. Orta vadeli hedefimiz üretimimizin yüzde 40’ını ihracat yoluyla satmak olacak. Bu yolla kur riskini de ortadan kaldırmış oluruz.

KIŞLIKLARI ŞİMDİDEN PLANLIYORUZ

Bu yıl nerelerle ne iş yapacağımızı biliyoruz. Yeni koleksiyonlarımız hazır. Artık kışlıklar için siparişleri almaya başladık. Yılsonu itibariyle ihracatta 3 milyon dolar seviyesine gelmiş oluruz.

İlk yıllar Bangladeş’te başladığımız üretimimizi İstanbul’un yanısıra Zonguldak Devrek’e çektik. Üretimimizin yüzde 70’ni yaptığımız Devrek’teki tesisimizi iki milyon liralık yatırım yaparak iki katına çıkarıyoruz. 100 kişilikte ek istihdam sağlayacağız. Hammaddemizi de Maraş ve Malatya’dan sağlıyoruz.

EĞİTİMDE ‘DEFO’ DİYE BİR ŞEY OLAMAZ

Eğitime ayrı bir önem veriyorum. Bu alanda da faaliyet gösteren firmamızın bünyesinde Asil Kolejleri ve AFM Sağlık Meslek Liseleri de bulunuyor. Eğitimsiz hayatın düzenli olacağını düşünemiyorum. Tekstilde defolu bir ürünü nasıl değerlendireceğinizi bilirsiniz ama eğitimsiz insanların başınıza ne işler açabileceğini bilemezsiniz. Bana göre eğitimin çocuğun doğuşundan itibaren sürekliliği olmalı. Dünyadaki birçok problemin eğitime odaklanılarak çözüleceğine inanıyorum. Mesela küçük bir çocuğa kırmızı ışığın ne olduğunu öğretir ve uygulatırsanız, o hayatı boyunca kırmızı ışık kuralının ne olduğunu bilerek hareket eder. Bu arada; yeni Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un eğitim kökenli olması eğitimde köklü reformları gerçekleştirmek için büyük bir avantajdır.

TASARIM OFİSİ AÇACAĞIZ

Baş tasarımcımız, yardımcıları ve asistanlarından oluşan tasarım ekibimiz İkitelli’deki merkezimizde çalışıyor. Gelecek yıl Hollanda ve İtalya’da da birer tasarım ofisi açmayı planlıyoruz. Bu yolla global moda çevreleriyle entegrasyonu sağlamış olacağız.

KUR FARKLI BİZLERİ ZORLUYOR

Piyasada tutunmaya çalışırken zaman zaman problemler karşılaşmamızı normal karşılasak da, bir çok üretici gibi hammaddesi dövize endeksli ilerlediğimiz için kur farkı bizi zorluyor. Bir yıllık fiyatlandırma yapıyoruz. Kârlılığımız sürekli düşüyor. Dolar bazında hammaddede de artış oldu. Bu yıl artış oranı yüzde 50’yi buldu. Ürünlerin fiyatlarına yansıması ise yüzde 20 civarında oldu.

FİYATTA C, KALİTEDE B SEGMENTİNDEYİZ

20 liraya da gömlek var 100 liraya da. Son 11 yıla baktığımızda bazı müşterilerimiz 20 lira değerindeki hediyelik bir gömleği giymek istemiyor. Bazı müşterilerimiz ise 100 liraya bir gömlek satın almayı lüks sayıyor. Tasarım ve kumaşın bir farklı oluyor. Bizim fiyat aralığımız C segmentinde. Kalitede ise B segmentindeyiz. Tüm mağazalarımızda fiyatlarımız aynıdır.

TÜM İLLERDE VARIZ

Türkiye’nin bütün illerinde ve büyük ilçelerinde Cazador markası ürünler satılıyor. İstanbul’un dışında Aksaray, Antalya, Muğla gibi illerde varız. Yüzde 10 bayan, yüzde 10 aksesuar, yüzde 15 denim, yüzde 65 erkek üst grup ürünler üretiyoruz. Biz, bir müşterimizin gömleğinden iç çamaşırına, ayakkabısından kemerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamak için bu ürünleri mağazamızda bulunduruyoruz. İthalatımızı yüzde 60’lardan yüzde 10’ların altına düşürdük. Bu da yerliliğimizin bir yansımasıdır. Ege bölgesinde çok iyiyiz. Kapride tercih edilen markayız. Yılda kış ve yaz olmak üzere iki sezon koleksiyon çıkarıyoruz. Ortalama 600 modelin imalatını yapıyoruz. Bin 200 model tasarlıyoruz. Bu arada fabrikamızın neden Devrek’te olduğunu soruyorlar. Bu, İstanbul’a yakınlığından kaynaklanıyor. Çözüm ortaklarımız da Devrekli.

AVM’LER ORALI DEĞİL

AVM’lerde yer almak istesek de bizden inanılmaz kira bedelleri istiyorlar. Marka değeri yüksek olan firmalar ciro üzerinden yüzde 4 ile kiralama yapabiliyor. Biz ise yüzde 15’lere kadar teklifte bulunduğumuzda AVM yönetimleri oralı olmuyorlar.

FRANCHİSE BEDELİ ALMIYORUZ

Bizimle franchise şeklinde çalışmak isteyenlerden bedel almıyoruz. Bedel almadığımız gibi destek de veriyoruz. Tabelalarını biz yaptırıyoruz. Mağaza açılırken ürünlerde iskonto yapıyoruz. Ürünlerin alımında taksitlendirme yapıyoruz. Türkiye’nin neresinden olursa olsun mağaza açmak isteyenler bizimle irtibata geçebilir. Merkezimizde yer alan fabrika satış mağazamızda da bir değişiklik yapacağız. Perakende satış imkânlarımızı geliştireceğiz. En büyük avantajımız tasarım ve fiyatlarımız.

KAPASİTEYİ ARTIRMAK İÇİN YATIRIM YAPACAK

Yakaladıkları büyüme ivmesini daha da yukarılara taşımak istediklerini belirten Görür, “Bu yıl istediğimiz büyümeyi gerçekleştirmenin yanı sıra gelecek yıllarda ihtiyaç duyacağımız yatırımları gerçekleştirerek tamamlamayı amaçlıyoruz. 2019 yılı için de 120 milyon liralık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

KOLEKSİYONDA İDDİALI FİRMA

2019 ilkbahar-yaz sezonuna iddialı hazırlanan Cazador, müşterilerinin karşısına 13 ayrı konseptte çıkmaya hazırlanıyor. Erkek koleksiyonunda Kuzey Afrika’nın Avrupa’ya açılan kapısı Fas teması üzerine yoğunlaşan Cazador, yazın olmazsa olmazı İskele/Sancak ve şık giyinmeyi sevenler için Çini motiflerinin yer aldığı tema üzerine odaklanıyor. Kadın koleksiyonunda yazın enerjisini giyimine yansıtmak isteyenler için Botanik ve Boho temaları ön planda. Koleksiyonun bütününde denime ciddi bir oranda yer ayıran Cazador, zamansız denim koleksiyonu ile her daim şık görünmek isteyenler için tasarlandı. Tüm ürün grupları içerisinde tamamlayıcı nitelikte oluşturulan aksesuar ve ayakkabı grubu ise yükselen bir eğilim içerisinde.

MOTOSİKLET TUTKUNU BİR PATRON

Fatih Bey, iş temposuna rağmen haftasonlarını ailesine ayıran patronlardan. Üstelik hobilerini yaşam tarzıyla da bütünleştirmiş. Mesela iyi bir motosiklet tutkunu olduğunu söylüyor. Motosikleti ile yılda 25- 30 bin km yol alan Görür, ’’İstanbul’da kullanmıyorum. Yurt dışında ve şehirlerarası yolculuklarımda tercih ettiğim oluyor. Hedeflerimden birisi de Türkiye’de gezmedik yer bırakmamaktır. Ayrıca köpeğim de vardı. Onu bir arkadaşıma verdim’’ dedi.

OĞLUM DA CAZADOR’CU

Üç kızım var. En büyüğü 15 yaşında. 10 yaşındaki oğlum da, genç erkekler için ürettiğimiz ürünleri yakından takip ediyor. Bazen sabırsız olduğunu görüyorum. Sevdiği modeller olunca buradan beğenip atölyemizde kendi bedenine göre yaptırıyoruz.

BEN OLSAYDIM...

Eğitim yaşının başlangıcını dörde çekerdim. Çünkü Türkiye’de yaşanan birçok sosyal yönlü problemin çocuk yaştaki eğitim eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bugüne kadar yapılmaya çalışılan şey, hem eğitim hem öğretimi bir arada vermek oldu. Ama öğretimi öne çıkardıkları için eğitim hep geride kaldı. Halbuki insanlar her yaşta birşeyler öğrenebilir. Ama belli bir yaştan sonra insanları eğitmek oldukça zor. Ülkemizin geleceği için artık hem duyarlı hem de iradeli bir kuşağın yetişmesi gerekiyor. Bu insanlardan problem çıkmaz. Duyarsızlar her zaman sorun çıkarabilir. Bu konunun üzerinde durulması gerekiyor.