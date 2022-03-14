Marius Sumudica'nın yeni mesleği herkesi şaşırttı

Ülkemizde Kayserispor, Gaziantep Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapan Rumen teknik adam Marius sumudica yeni mesleğini açıkladı.

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran; teknik adamlığının yanı sıra yaptığı hareketler ve açıklamalarıyla da sık sık gündem olan 51 yaşındaki Rumen teknik direktör Sumudica yeni işini duyurdu.

Spor yorumculuğu yapacak

Sumudica sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Romanya’nın en büyük spor kanalı olan Digisport'ta futbol yorumculuğu yapacağını duyurdu.

Yeni sezonda teknik direktörlük kariyerine devam edecek

Rumen teknik adam yorumculuk görevini sezon sonuna kadar sürdüreceğini belirtirken, yeni sezonda teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini ifade etti.

Süper Lig'de 4 takım çalıştıran Marius Sumudica, Kayserispor ve Gaziantep'te başarılı bir performans sergilerken, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da hayal kırıklığı yaşattı.