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Marius Sumudica'dan gözdağı: Ligde puan alamayacağımız takım yok

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Mairus Sumudica takımının ligdeki son durumu ve oynanacak olan Trabzonspor maçını değerlendirdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:11
Marius Sumudica'dan gözdağı: Ligde puan alamayacağımız takım yok

Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan haftalar incelendiğinde yükselen bir grafik ortaya koyduklarını dile getirdi.

Her hafta daha iyi olabilmenin mücadelesini verdiklerini anlatan Sumudica, "Hem futbolculuk hem de hocalık dönemimde hiçbir mağlubiyeti kabullenmedim. Benim takımım her zaman sahada kazanmak için yüzde yüzünü vermeli. Sonuç önemli değil ama kazanma arzusunu ve galibiyet arayışını sahada görmem lazım." dedi.

Geride kalan haftalarda ortaya koydukları oyun anlayışından hem puan hem de performans anlamında memnun olduğunu ifade eden Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Puan olarak iyiyiz ama sahadaki performansımızı biraz daha yukarıya taşımalıyız. Bunun için çok çalışıyoruz. Zaten milli maç arası da bizim için iyi oldu. Bazı arkadaşlarımızın eksikleri ve üzerinde çalışması gereken konular vardı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, eksikleri giderme ve takım olma bilincinin yerleşmesi adına önemli çalışmalar yaptık. İnanıyorum ki artık çok daha iyi bir Gaziantep FK olacak. Rakibin üzerine daha çok yoğunlaşan, gol yollarında etkili bir takım olmamız lazım."

"Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından"

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacakları Trabzonspor'un gücüne dikkati çekti.

"Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından. Çok güçlü ayakları olan bir ekip." ifadelerini kullanan Rumen teknik adam, "O yüzden dikkatli olmamız lazım. Rakibin eksiklerini tespit edip bu konuda taktik geliştirirken, sahaya da kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Gücümüzü biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda puan alamayacağımız takım yok." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'dan puan veya puanlarla dönmek istediklerini aktaran Sumudica, "Trabzon'da istediğimiz puanları aldığımızda, sıralamada da iyi noktalara ulaşabiliriz. O yüzden sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:11
  1. Marius Sumudica
  2. Gaziantep Futbol Kulübü
  3. Teknik direktör
  4. Süper Lig
  5. Trabzonspor

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