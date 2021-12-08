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Spor Mario Gomez'den maçın hakemine tepki
Spor

Mario Gomez'den maçın hakemine tepki

Borussia Dortmund-Beşiktaş maçının ilk yarısının son bölümünde yaşanan penaltı ve kırmızı kart pozisyonu büyük tepki çekti. Eski Beşiktaşlı Mario Gomez bu kararla sinirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 03:53:00 -
Mario Gomez'den maçın hakemine tepki

Maçın hakemi François Letexier, Welinton'un rakibine yaptığı hareket sonrasında penaltı noktasını gösterdi ve Brezilyalı oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı. VAR pozisyonu tekrar izlemesini tavsiye etse de Letexier kararından geri dönmedi.

Dortmund'da Reus kullandığı penaltı atışını gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Pozisyonla ilgili Alman televizyon kanalına konuşan eski Beşiktaşlı Mario Gomez, 'pozisyondaki kırmızı kart kararı ağır. VAR müdahale etti ama hakem, 'patron benim' demek istedi galiba' ifadelerini kullandı.

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