Mario Draghi kim niye istifa etti?

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

Mario Draghi kim?

Mario Draghi 3 Eylül 1947'de Roma'da dünyaya geldi. Federico Caffè gözetiminde Roma La Sapienza Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Nobel Ödülü sahipleri Franco Modigliani ve Robert Solow gözetiminde 1976 yılında Massachusetts Institute of Technology'de ekonomi dalında doktora kazandı. 1981-1991 yılları arası Floransa Üniversitesi'nde profesör oldu. 1984 yılından 1990 yılına kadar Dünya Bankası İcra Direktörü olarak görev yaptı. 1991 yılında İtalyan Hazine genel müdürü oldu ve 2001 yılına kadar bu görevde kaldı. Hazinede görev yaptığı süre boyunca revize edilen İtalyan şirketleri ve mali mevzuat komitesi başkanlığında ve İtalyan finansal piyasalarını düzenleyen yasa tasarısı hazırladı. Ayrıca, çeşitli banka ve şirketlerin eski yönetim kurulu üyesi oldu.

Daha sonra 2002-2005 yılları arasında Goldman Sachs'ın başkan yardımcısı ve müdürü oldu. Ayrıca firma genelinde bir yönetim komitesi bir üyesi oldu.

Harvard Üniversitesi'nde John F. Kennedy School'da Politika Enstitüsü Üyesi oldu.

17 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi - Ecofin'in - bir önerisiyle Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak adaylığı kabul edildi. 24 Haziran 2011 tarihinde Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak göreve atanması resmen Avrupalı ​​liderleri tarafından da teyit edildi. 1 Kasım 2011 tarihinde Jean-Claude Trichet'ten görevi devraldı. Görevini 31 Ekim 2019 tarihine kadar sürdürdü.

12 Ocak 2021 tarihinde İtalya'da başlayan hükûmet krizinin 26 Ocak 2021 tarihinde başbakan Giuseppe Conte'nin istifa etmesiyle sonuçlanması üzerine, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından 2 Şubat 2021 tarihinde teknokrat hükûmet kurmakla görevlendirildi. 12 Şubat 2021 tarihinde Temsilciler Meclisi'ndeki sağ ve sol partilerin büyük bölümünün desteğini alarak ulusal birlik hükûmeti kurdu. 13 Şubat 2021 tarihinde yemin ederek İtalya başbakanı oldu.