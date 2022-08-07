  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mario Balotelli yeni adresini duyurdu!
Spor

Mario Balotelli yeni adresini duyurdu!

Mario Balotelli, Türkiye'den ayrılıyor. İtalyan yıldız yeni adresini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 21:24:00 -
Mario Balotelli yeni adresini duyurdu!

Mario Balotelli, Türkiye'den ayrılıyor. İtalyan yıldız yeni adresini duyurdu.
Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, Süper Lig'e veda ediyor.

İtalyan golcü, Twitter hesabındanki bilgilleri güncelleyerek yeni adresini duyurdu.

Balotelli, bio'sunu 'İtalya ve Brescia forveti' olarak değiştirdi.

Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 18 gol ve 4 asist kaydetti.

31 yaşındaki futbolcu, takımının Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olduğu maçın kadrosunda yer almadı.

 

 


Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!
Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Spor

Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!
Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!

Kadın - Aile

Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!
Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Sağlık

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...
Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...

Gündem

Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...

Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir
Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir

Sağlık

Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir

Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?
Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?

Kadın - Aile

Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?

Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi
Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi

Kadın - Aile

Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi

Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?
Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?

Kadın - Aile

Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23