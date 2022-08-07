Mario Balotelli yeni adresini duyurdu!
Mario Balotelli, Türkiye'den ayrılıyor. İtalyan yıldız yeni adresini duyurdu.
Mario Balotelli, Türkiye'den ayrılıyor. İtalyan yıldız yeni adresini duyurdu.
Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, Süper Lig'e veda ediyor.
İtalyan golcü, Twitter hesabındanki bilgilleri güncelleyerek yeni adresini duyurdu.
Balotelli, bio'sunu 'İtalya ve Brescia forveti' olarak değiştirdi.
Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 18 gol ve 4 asist kaydetti.
31 yaşındaki futbolcu, takımının Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olduğu maçın kadrosunda yer almadı.
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