Mario Balotelli: Her şey Transfermarkt'ta başladı!
Spor

Mario Balotelli: Her şey Transfermarkt'ta başladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mario Balotelli: Her şey Transfermarkt'ta başladı!

Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig takımlarından Al-Ittifaq FC, deneyimli golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna kattı. Kulübün İtalyan sahibi Pietro Laterza'nın anlattığı transfer hikayesi...

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen ve geçtiğimiz temmuz ayından bu yana herhangi bir takımla anlaşamayan deneyimli İtalyan golcü Mario Balotelli, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig takımlarından Al-Ittifaq FC ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde ilk kez Avrupa dışında bir takımda forma giyecek olan Balotteli'nin transfer hikayesini kulübün İtalyan sahibi Pietro Laterza anlattı.

Aynı zamanda Chievo Verona'nın da sahibi olan Laterza her şeyin internette yaptığı küçük bir araştırmayla başladığını belirterek, "Her şey Transfermarkt'ta yaptığım bir araştırmayla başladı. Transfermarkt'ta bonservisi elinde olan futbolcuları araştırdığım sırada Balotelli'nin de takımsız durumda olduğunu gördüm.

"DUBAI ONUN İÇİN DOĞRU ADRES"

Balotelli'nin ismini görünce transfere karar verdim. Hemen Balotelli'nin ekibiyle iletişime geçtik. Herhangi bir sakatlığı yok ve çok motive durumda. Gol atmaya hazır bir forvete ihtiyacımız vardı. Dubai onun yeniden başlaması için doğru adres" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Inter, Liverpool, Milan, Nice Marsilya, Monza, Sion, Genoa gibi takımların da formasını giyen 35 yaşındaki golcü, 2021-22 ve 2023-24 sezonlarında Süper Lig'de Adana Demirspor'da oynadı.

