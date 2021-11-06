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Medya Marilia Mendonça kimdir? Marilia Mendonça neden öldü?
Medya

Marilia Mendonça kimdir? Marilia Mendonça neden öldü?

Marilia Mendonça hayatı | Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça 26 yaşında yaşamını yitirdi. Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımının ardından pek çok kişi Marilia Mendonça'nın kim olduğunu, neden yaşamını yitirdiğini araştırmaya başladı. Peki, Marilia Mendonça neden vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-11-06 12:34:00 -
Marilia Mendonça kimdir? Marilia Mendonça neden öldü?

Marilia Mendonça neden öldü? Brezilyalı 26 yaşındaki şarkıcı Marilia Mendonça, seyahat ettiği küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Mendonça'nın yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kazada hayatını kaybetti. 

Marilia Mendonça kimdir? 

Marilia Mendonça 22 Temmuz 1995'te dünyaya geldi. Brezilya'da oldukça ünlü olan ve kırsal kesimlerde ortaya "sertanejo" tarzı şarkı söyleyen Mendonça, "Patroas" albümüyle 18 Kasım'da Las Vegas'ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü'ne "sertanejo tarzında en iyi albüm" kategorisinde aday gösterilmişti.

Şarkıcının oğlu Leo, 16 Aralık'ta 2 yaşına girecek.

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