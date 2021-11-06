Marilia Mendonça kimdir? Marilia Mendonça neden öldü?

Marilia Mendonça hayatı | Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça 26 yaşında yaşamını yitirdi. Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımının ardından pek çok kişi Marilia Mendonça'nın kim olduğunu, neden yaşamını yitirdiğini araştırmaya başladı. Peki, Marilia Mendonça neden vefat etti?