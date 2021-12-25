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Dünya Marib'e balistik füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Marib'e balistik füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Yemen'de İran destekli Husilerin, Marib iline düzenlediği balistik füze saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 21:50:00 -
Marib'e balistik füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Yemen'de İran destekli Husilerin, Marib iline düzenlediği balistik füze saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, İnsan Hakları Bakanlığının Marib Ofisi Müdürü Abdurabbuh Cedi, yaptığı açıklamada, Husi milislerinin, Marib'in güneyindeki Al Cabir çarşısına balistik füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8'inin yaralandığını aktaran Cedi, olayda maddi zararın da meydana geldiğini ifade etti.

Husiler henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

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