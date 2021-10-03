Marib'e balistik füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Marib iline balistik füzeli saldırısında sivillerden ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Marib'in kuzeyinde yer alan bölge halkının yanı sıra sığınmacıların da bulunduğu yoğun nüfusa sahip Er-Ravda Mahallesini İran yapımı 3 balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Söz konusu saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu belirten İryani, bazı evlerin de hasar aldığını kaydetti.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Husilerin, savaşın başladığı 2014'ten beri Marib'e 300'ü aşkın füze saldırısı düzenlediğini belirtmişti.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.