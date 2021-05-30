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Gündem Mardinli minikler kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistinli çocuklara bağışladı
Gündem

Mardinli minikler kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistinli çocuklara bağışladı

Mardin’de 4-6 yaş aralığındaki bazı çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'deki çocuklara bağışladı. Mazıdağı Yarım Elma Oyun Evi’ndeki tüm çocuklar, Kudüs’e selam gönderip kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistinlilere ulaştırılmak üzere Mazıdağı Umut Kervanına teslim ettiler.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 07:15:00 -
Mardinli minikler kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistinli çocuklara bağışladı

Artuklu’dan Muhammed Eymen Arasan da Umut Kervanı yetkililerine teslim ederken “Kumbaramı Filistin’deki kardeşlerime göndermek istiyorum.” dedi.

Yine Artuklu’dan Sümeyye Nas, kendisi Mardin Umut Kervanına gelip kumbarasını Filistinli kardeşlerine bağışladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Umut Kervanı Mazıdağı Temsilcisi Rıdvan Titiz, “Bir süre önce siyonist işgal rejiminin yaptığı saldırılar ve oluşturduğu insani yıkımdan dolayı Filistinliler için tüm halka ve hayırseverlere insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Bu çağrı çerçevesinde onlarca hayırseverimiz harekete geçip Filistin için bağışta bulundular. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Filistinliler için gelen bağışları kabul etmeye devam ediyoruz. Filistinlilerin yaralarını sarmak ve dertlerine derman olmak için farkındalık oluşturmaya, bağışlarınızı onlara ulaştırmaya ve kalbi dualarımızla onları desteklemeye devam da edeceğiz. Bu anlamda bir destek de miniklerimizden geldi. Farklı yerlerden miniklerimiz harçlıklarını Filistinlilere bağışlayarak bize teslim ettiler. Biz de miniklerimizin iyilik yolunda yetişmesini temenni ediyoruz.” dedi.

Titiz, çocuklarını bu şuurla yetiştiren anne babalara ve Mazıdağı Yarım Elma Oyun Evi yetkililerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı. 

 

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