Mardin'in kırsal mahallelerinde su sorunu çözülüyor

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için başladığı proje kapsamında Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Aşağı Azıklı mahallesinin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), kırsal mahallelerde kesintisiz ve kaliteli suyu temini sağlamak için yürüttüğü "Mardin İlinde 45 Adet Muhtelif Mahallesi İçme Suyu Şebekesi ve Depo İnşaatı Yapım İşi" projesi ile mahallelerin su sorunu çözmeyi sürdürüyor.

Yürütülen proje kapsamında, kuraklığın etkisiyle sondaj kuyusu kuruyan Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Aşağı Azıklı Mahallesi’nde başlatılan çalışma ile su rezervi bakımından zengin olduğu tespit edilen farklı bir nokta yeni bir sondaj kuyusu açılırken ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu şebeke hattı da yenilendi.

Ekipler, mahallede 75 milimetre çapında 3 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı döşemesi gerçekleştirirken çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahalleye suyu verilmeye başlandı.

Ayrıca yangın durumlarına hızlı müdahale için mahallenin çeşitli noktalarına yangın vanaları yerleştirildi. (İLKHA)

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