Mardin'den yürek yakan şehit haberi Mardin’in Nusaybin ilçesine havan topu düştü. Olayda ilk belirlemelere göre; 1 kişi şehit oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi şehit oldu, 7 kişi yaralandı.

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