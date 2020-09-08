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Aktüel Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişi yan yana toprağa verildi
Aktüel

Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişi yan yana toprağa verildi

Midyat ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada halı saha maçından dönerken hayatını kaybeden 3'ü çocuk 6 kişinin cenazesinin defni sırasında yakınları ağıt yaktı, gözyaşı döktü - Kazada yaşamını yitirenlerden Muhammet Kan Seyitoğlu'nun askerden yeni geldiği, Hakan Özkahraman'ın ise 10 gün sonra askere gideceği öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:14:07 -
Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişi yan yana toprağa verildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen, 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren 3'ü çocuk 6 kişinin cenazesi yan yana toprağa verildi.

Midyat-Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde M.E.A. idaresindeki 65 K 3858 plakalı kamyon ile N.T. idaresindeki 27 BDV 29 plakalı traktör ve Hakan Özkahraman'ın kullandığı 34 BOH 39 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Nimetullah Yıldız (34) ve 2 yaşındaki oğlu Abdulkerim ile kardeşi Mehmet Hacı Yıldız (10), otomobil sürücüsü Özkahraman (20), Dilovan (12) ve ağabeyi Muhammet Kan Seyitoğlu'nun (21) cenazesi Midyat Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Üç ocağa ateş düşüren kazada ölen 6 kişinin cenazesi Bardakçı Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Cenaze törenine Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Dindar da katıldı.

Defin sırasında yakınlarını kaybedenler Türkçe, Kürtçe ve Arapça ağıt yaktı, gözyaşı döktü.

Muhammet Kan Seyitoğlu'nun askerden yeni geldiği, Hakan Özkahraman'ın ise 10 gün sonra askere gideceği öğrenildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan kamyon şoförü M.E.A. ve traktör sürücüsü N.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.

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