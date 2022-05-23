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Yerel Mardin'deki kazadan acı haber!
Yerel

Mardin'deki kazadan acı haber!

Mardin'in Savur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, oğulları yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 11:43:00 -
Mardin'deki kazadan acı haber!

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi Öncel'in kullandığı 34 BES 525 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bağyaka- Sürgücü yolunda şarampole devrildi.

Otomobil ağaçlara çarparak alev aldı.

Bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Öncel kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başarırken babası Osman ve annesi Emuşi Öncel hayatını kaybetti.

Öncel çiftinin cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mehmet Hanifi Öncel, Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul'da yaşayan ailenin, hayatını kaybeden yakınları için taziye ziyaretinde bulunmak amacıyla Savur'a geldiği öğrenildi.

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