Mardin’de zincirleme trafik kazası
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 araç bir de motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, maddi hasar meydana geldi.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 araç bir de motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, maddi hasar meydana geldi.
Kaza, 15.30 sularında Urfa Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu 3 araç bir de motosiklet birbirine çarptı.
Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)
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