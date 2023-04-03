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Yerel Mardin’de zincirleme trafik kazası
Yerel

Mardin’de zincirleme trafik kazası

Yeniakit Publisher
2023-04-03 17:21:00 -
Mardin’de zincirleme trafik kazası

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 araç bir de motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, maddi hasar meydana geldi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 araç bir de motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, 15.30 sularında Urfa Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu 3 araç bir de motosiklet birbirine çarptı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)
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