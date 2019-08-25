Mardin'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Sürücüsünün ters yöne girdiği TIR, otomobil ile başka TIR'a çarptı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin- Kızıltepe yolunda meydana geldi. Ters yöne giren Mesut Tanak'ın (38) kullandığı 45 HA 1732 plakalı TIR, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 RFF 74 plakalı otomobil ile 31 UH 794 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Mesut Tanak, yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Mesut Tanak'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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