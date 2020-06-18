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Yerel

Mardin’de yaralı kedi ve köpekler Ankara’ya sevk edildi

Mardin’de silah ve kaza sonucu yaralanan sokak hayvanları, ilk tedavilerinin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:21:16 -
Mardin’de yaralı kedi ve köpekler Ankara’ya sevk edildi

Mardin’de silah ve kaza sonucu yaralanan sokak hayvanları, ilk tedavilerinin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edildi.


Nusaybin ilçesinde saçma silah ile vurularak yaralanan köpek Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Merkezde acil müdahalenin ardından normal servise alınan ve vücudunun çeşitli yerlerinde saçma mermisi kalan yaralı köpek ve Mardin merkez Artuklu ile Şırnak’ın Silopi ilçelerinde farklı tarihlerde geçirdikleri trafik kazası sonucu felçli kalan kedi ve köpek de merkezde yapılan tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edildi.


Hayvanların Ankara’ya sevkini Sağlık İşleri Daire Başkanlığı gerçekleştirirken hayvanseverler de tedavilerini karşıladı.

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