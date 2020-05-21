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Mardin’de vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi

Mardin’de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:21:58 -
Mardin’de vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi

Mardin’de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi.


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ‘sokağa çıkma kısıtlaması’ konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında toplandı. Vali Yaman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca alınan ek karar kapsamında korona virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve kişiler arası bulaşmayı en aza indirmek amacıyla maske takmak zorunlu hale getirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşları-özel sektör işletmelerinin toplu çalışma alanları, toplu taşıma-özel araçlar, park, cadde, sokak gibi alanlarda maske kullanılması zorunludur. Ayrıca birden fazla kişinin bir arada yürümemesi, toplanmaması, sitelerin park ve bahçelerinde toplu halde bulunulmaması ve sosyal mesafenin korunması ile hijyen kurallarına uyulması ile ilgili tedbirler alınmasına, kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü ve 72’inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

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