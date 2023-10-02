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Yerel Mardin'de uzaklaştırma kararı bulunan koca eşini öldürdü
Yerel

Mardin'de uzaklaştırma kararı bulunan koca eşini öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-10-02 20:57:00 -
Mardin'de uzaklaştırma kararı bulunan koca eşini öldürdü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iddiaya göre uzaklaştırma kararı olan koca eşini öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 309 Sokakta meydana geldi. İddialara göre, 42 yaşındaki Ömer D., 4 çocuk annesi 36 yaşındaki Semra D. ile 1 yıl önce yaşadıkları tartışma yüzünden uzaklaştırma aldı. Ömer D'nin eşi Semra D’yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etmek için kafasına ateş ettiği öğrenildi.

Mahalledekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çift, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Semra D, hastanede hayatını kaybederken Ömer D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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