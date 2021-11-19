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Aktüel Mardin'de trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Mardin'de trafik kazası: Yaralılar var

Mardin'in Ömerli ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 20:24:00 -
Mardin'de trafik kazası: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Çatalyurt Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ABJ 258 plakalı kamyonet ile 55 ADJ 34 plakalı minibüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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