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Gündem Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi!
Gündem

Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi!

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait depoda mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:24:00 -
Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi!

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Kerboran kırsalında düzenlenen operasyonlarda, bölücü terör örgütüne ait olduğu belirlenen depoda yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Depo, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya operasyon

Eren-5 operasyonları kapsamında teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde Kerboran kırsalında, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Çoban özel birlik operasyonu icra edildi.

Operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet Kaleşnikof tüfek ile mühimmat ele geçirildi. Aramalarda ele geçen Kaleşnikof ve mühimmata el konulurken deponun kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

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