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Yerel Mardin'de tandır yangını!
Yerel

Mardin'de tandır yangını!

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tandırdan çıkan yangının odunluğa sıçramasıyla büyük çapta yangın meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 10:39:00 - 2022-09-10 10:44:57

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tandırdan çıkan yangının odunluğa sıçramasıyla büyük çapta yangın meydana geldi.

Mazıdağı ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan tandırdan çıkan yangının yanında duran odunluğa sıçramasıyla yangın kısa sürede alev aldı.

Meydana gelen yangında herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Oluşan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. (İLKHA)

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