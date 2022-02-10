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Gündem Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı
Gündem

Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 11:59:00 -
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

İlçenin Girmeli Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Dal (7), sokakta oynadığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Dal'ı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Dal, buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

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