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Yerel Mardin'de silah ve mühimmat ele geçirildi
Yerel

Mardin'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-08-03 19:18:00 -
Mardin'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki evde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri (Jandarma Dedektifleri) tarafından 2 şahsa ait evlerde arama yapıldı. Aramalarda 1 adet M-16 marka uzun namlulu silah, 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet Beretta marka tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 910 adet fişek ve 8 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamların talimatları doğrultusunda soruşturmaya devam edildiği belirtildi.

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