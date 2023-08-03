Mardin'de silah ve mühimmat ele geçirildi
Mardin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki evde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri (Jandarma Dedektifleri) tarafından 2 şahsa ait evlerde arama yapıldı. Aramalarda 1 adet M-16 marka uzun namlulu silah, 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet Beretta marka tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 910 adet fişek ve 8 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamların talimatları doğrultusunda soruşturmaya devam edildiği belirtildi.