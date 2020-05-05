Mardin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre,sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Dicle Mahallesi'nde Mahsum Er (39) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Er, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Er burada, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.