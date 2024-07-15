Mardin’de otomobil çarptığı çocuklardan 2'ncisi de hayatını kaybetti
Mardin’in Artuklu ilçesinde dün karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 çocuğa otomobil çarpması sonucunda ağır yaralı olan 11 yaşındaki O.K.D.' de hayatını kaybetti.
Mardin’in Artuklu ilçesinde dün karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 çocuğa otomobil çarpması sonucunda ağır yaralı olan 11 yaşındaki O.K.D.' de hayatını kaybetti.
Kaza, dün Vali Ozan caddesi üzerinde meydana gelmişti.
İddialara göre, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 çocuğa sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 0089 plakalıotomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden İ.H.B.'nin (10) ardından O.K.D. de bugün hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 çocuk, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan İ.H.B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yoğun bakıma alınan O.K.D. de sabah saatlerinde doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Çocukların cenazeleri, otopsinin ardından Arap Mezarlığı’nda defnedildi.
Kaza ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor. (İLKHA)