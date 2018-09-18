Mardin’de ortaya çıkan ‘şarbon şüphesine’ resmi açıklama geldi!

Mardin Kızıltepe’de yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki hasta son günlerde sık sık gündeme gelen şarbon şüphesiyle gözetim altına alındı. Konunun medyaya yansımasının ardından Mardin İl Sağlık müdürlüğü yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

ŞARBON ŞÜPHESİ YOK

Yapılan yazılı açıklamada, hastada şarbon şüphesi olması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz hastaneye giderek gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yapmıştır. Hastadan alınan örnek numunelerin Halk Sağlığı referans laboratuvarlarında yapılan incelemelerinde hastada şarbon tespit edilmemiştir denildi.

İşte İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan o açıklama:

“Medyada ‘’Kızıltepe’de şarbon şüphesi’’ başlığıyla yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastaneye yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gelen 64 yaşındaki hastada şarbon şüphesi olması üzerine il sağlık müdürlüğü ekiplerimiz hastaneye giderek gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yapmıştır.

Hastadan örnek numuneler alınarak Halk Sağlığı referans laboratuvarlarına gönderilmiştir. Burada yapılan incelemede hastada şarbon tespit edilmemiştir.”