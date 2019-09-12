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Mardin'de MİT ve emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda, metropollere bombalı saldırı için gönderilen PKK'lı 2 terörist yakalandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:02
Mardin'de MİT ve emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda, metropollere bombalı saldırı için gönderilen PKK'lı 2 terörist yakalandı.
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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:02
  1. 2 terörist yakalandı
  2. mardin

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