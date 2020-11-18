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Aktüel Mardin'de metropol illerde sansasyonel saldırı yapacak 3 terörist yakalandı
Aktüel

Mardin'de metropol illerde sansasyonel saldırı yapacak 3 terörist yakalandı

Mardin'de düzenlenen operasyonda yakalanan ve metropol illerde sansasyonel saldırı yapacağı belirlenen 3 terörist tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:26:00 -
Mardin'de metropol illerde sansasyonel saldırı yapacak 3 terörist yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK / KCK'nın faaliyet ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının tespit edilmesi için çalışmalar yapıldığı bildirildi. Suriye sınırını yasadışı yoldan ülkeye geçerek büyükşehirlere bombalı saldırılar düzenleyeceği tesbit edildi..

Bu kapsamda, sığınmacı ailelerin arasına karışarak Suriye sınırından yasadışı yollarla ülkeye giren ve büyükşehirlerde terör örgütü adına sansasyonel saldırılar yapacak Suriye uyruklu 3 teröristin gözaltına alındığı ve Teröristlerin geçtiği sınır bölgesinde yapılan aramada bir çantada bebek bezi arasına gizlenmiş boru tipinde bombanın ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

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