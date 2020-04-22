  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mardin'de kumar oynayan 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza

2020-04-22 15:35:03 -
Mardin'de kumar oynayan 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kumar oynayan 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza uygulandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde 2 farklı adreste kumar oynatıldığının tespit etmesi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere yönelik yapılan operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kumar oynarken üzerine zar atmak için kullanılan iki yuvarlak tabla, 6 zar ve 700 liraya suç delili olması nedeniyle adli makamların talimatıyla el konuldu.

Kumar oynadığı tespit edilen ve ayrıca koronavirüsle (Kovit-19) mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza uygulandı.

Kumar oynatıldığı tespit edilen iki adres, 30 gün süreyle mühürlendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı