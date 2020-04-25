  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mardin'de kız çocuğunun öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

2020-04-25 17:08:09 -
Mardin'de kız çocuğunun öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kız çocuğunun hayatını kaybettiği kavgayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Pompalı tüfekle ateş açarak Berfin Çalgıcı'nın (16) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki D. Önen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde dün Çalgıcı ile Önen ailesi fertleri arasında kavga çıkmış, Çalgıcı ailesine ait eve pompalı tüfekle ateş açılması sonucu kapının arkasında bulunan Berfin Çalgıcı başından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tüfekle ateş açtığı öne sürülen D. Önen gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı