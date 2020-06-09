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Aktüel

Mardin'de kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:48:49 -
Mardin'de kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eymirli Mahallesi'nde Suriyeli Diyar Şeyh Muhammed ve ailesinin kaldığı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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