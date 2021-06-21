Mardin’de ‘kaçak elektrik’ kavgası: 3 kişi yaralandı!

Konu ile ilgili açıklama yapan Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Halil Homan, Gökçe Mahallesi’nde kaçak elektrik kullanıldığı yolundaki ihbarın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) üzerinden geldiğini belirtti.

Homan, olaya ilişkin şu bilgileri verdi: “CİMER’e kayıt dışı tüketim ile ilgili yapılan bir başvuru kurumumuza iletildi. Uzaktan erişim yoluyla yaptığımız incelemede mahalle genelindeki kaçak oranının yüzde 40, şikâyete konu olan Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) bölgesindeki kaçak oranının ise yüzde 91,2 olduğu belirlendi. Enerji Kayıpları Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı bir ekibi Gökçe Mahallesi’nde belirlenen adreste inceleme yapmak üzere görevlendirdik. 3 kişilik ekip, mahalleye giderek Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosunda (DÜSOP) inceleme başlattı. Dışardan müdahale edildiği belirlenen elektrik sayaçlarını detaylı inceleme için sökmeye başlayan görevliler, bir anda çevrelerini saran kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Görevlileri yumruk, tekme, taş ve sopalarla darp eden saldırganlar, kaçmaya çalışan görevlileri seyir halinde dahi darp etmeye devam etti. Saldırganlar bununla da yetinmeyerek Dicle Elektrik görev araçlarını gasp ederek, sökülen sayaçlara, ekiplerin kullandığı mühürlere, tablet bilgisayarlara ve diğer tüm ekipmanlara el koydu.”

Dicle Elektrik çalışanları A.Ç, F.T ve D.B’nin gittikleri Göllü Mahallesi’nden jandarmayı arayarak yardım istediklerini ifade den Homan, “Jandarma tarafından gönderilen ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Dicle Elektrik çalışanlarından A.Ç’nin burun ve kaburga kemiğinin kırıldığı belirlendi. Jandarma saldırıdan sonra Gökçe Mahallesine giderek el konulan ve taşlanarak hasara uğratılan 2 iş makinesini alırken, çalışanlardan gasp edilen malzemeler ve sayaçların bulunabilmesi için soruşturma sürüyor.” dedi.