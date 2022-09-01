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Yerel Mardin'de inşaat işçileri arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
Yerel

Mardin'de inşaat işçileri arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Mardin'de hastane inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 13:57:00 -
Mardin'de inşaat işçileri arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, çalışmaların sürdüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit ettiği bazı kişileri gözaltına aldı.
Kavgaya ilgili inceleme başlatıldı.

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