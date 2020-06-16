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Sağlık

Mardin’de iki mahalle kısmi karantinaya alındı

Mardin’in Artuklu ilçesinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında iki mahallede kısmi karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:34:55 -
Mardin’de iki mahalle kısmi karantinaya alındı

Mardin’in Artuklu ilçesinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında iki mahallede kısmi karantina uygulaması başlatıldı.


Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe ve Ortaköy mahallelerinde artan korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sosyal hareketliliğe bağlı olarak vakaların diğer yerleşim birimlerine dağılma riskinin yüksek olması nedeniyle mahallelerin bazı alanları karantinaya alındı. Gökçe Mahallesi’nde Menderes Caddesi, Menderes Sokak/Çelik Sokak karantina altına alınırken, Ortaköy Mahallesi’nde ise Yeni Sağlık Ocağı Caddesi Küme Evleri, Eski Mardin Caddesi, Eski Mardin Sokağı ile Eski Cami Sokağı karantinaya alındı. Sınırları belirtilen bölgeler kontrol altına alınarak, zorunluluk halleri dışında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

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