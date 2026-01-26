  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Skandal video! Samsun’da polise küfür edip “Hadi bulun beni” dedi, sonra bakın ne oldu Kirli kumpas ellerinde patladı! İBB’den vatandaşın aklıyla alay eden Ağzından çıkanı kulağı duymuyor! Bu nasıl İsmet İnönü seviciliği Özgür Özel Avrupalılar Coca-Cola içmiyor, McDonals'a gitmiyor! İşte nedeni Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi Hainlerin inlerine kilit vuruluyor! Avrupa’da beslenen yılanlar tek tek temizlenmeye başladı Milyonlarca sürücü için kritik hafta! Cüzdanları yakacak gecikme faizine dikkat Emeklilere kötü haber: Yüzde 35 zam geldi! "Çağdaş-laik" taciz kreşi! 26 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Yerel Mardin’de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Mardin’de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Mardin’de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Suud Çeçen (56), A.Ç. (54), D.Ç. (52), S.A. (24) ve M.A. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Suud Çeçen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

Eski SDG’liden itiraf üstüne itiraf: ABD silahlarını satıp belediye bütçelerini yağmalamışlar
Eski SDG’liden itiraf üstüne itiraf: ABD silahlarını satıp belediye bütçelerini yağmalamışlar

Gündem

Eski SDG’liden itiraf üstüne itiraf: ABD silahlarını satıp belediye bütçelerini yağmalamışlar

Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!
Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!

Dünya

Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!

Berlin’de bir daireye silahlı baskın: 2’si ağır 5 yaralı
Berlin’de bir daireye silahlı baskın: 2’si ağır 5 yaralı

Dünya

Berlin’de bir daireye silahlı baskın: 2’si ağır 5 yaralı

Ölüm saçan kardeş kavgası! Banaz'da silahlar konuştu
Ölüm saçan kardeş kavgası! Banaz'da silahlar konuştu

Yerel

Ölüm saçan kardeş kavgası! Banaz'da silahlar konuştu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23