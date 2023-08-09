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Yerel Mardin'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2’si ağır 4 yaralı
Yerel

Mardin'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2’si ağır 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-09 07:34:00 -
Mardin'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2’si ağır 4 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kavga, ilçeye bağlı kırsal Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.T, E.T, S.A. ve İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri mahallede başka kavganın yaşanmaması için geniş güvenlik aldı.

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