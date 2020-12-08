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Aktüel Mardin'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 4 asker gözaltına alındı
Aktüel

Mardin'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 4 asker gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:32:50 -
Mardin'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 4 asker gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 4 asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Ekipler, çeşitli rütbelerdeki 4 muvazzaf askeri personeli gözaltına aldı.

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