Mardin'de feci kaza! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'de meydana gelen feci kazada; 14 yaşındaki Davut Turan isimli çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 CYA 15 plakalı tır, İpekyolu Mahallesi Midyat Yolu Caddesi'nde bir motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklette bulunan Davut Turan (14) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, kurtarılamadı.