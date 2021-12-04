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Yerel Mardin'de feci kaza! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Mardin'de feci kaza! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de meydana gelen feci kazada; 14 yaşındaki Davut Turan isimli çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 17:50:00 -
Mardin'de feci kaza! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 CYA 15 plakalı tır, İpekyolu Mahallesi Midyat Yolu Caddesi'nde bir motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklette bulunan Davut Turan (14) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, kurtarılamadı.

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