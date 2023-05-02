Mardin’de duyurulan 9 mahallede sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin Valiliği tarafından, yapılan açıklamada Nusaybin sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde faaliyet yürüten PKK’lileri etkisiz hale getirip onların kullandığı sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip edip malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon icra edileceği belirtilmişti.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında halkın zarar görmemesi adına, 2 Mayıs Salı günü saat 04:00’dan itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin’in Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı Bahmanin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli Mahalleleri ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, icra edilen operasyonların nihayete ermesinden dolayı Salı günü saat 09.30 itibariyle ilan edilen yasağın kaldırıldığı duyuruldu. (İLKHA)