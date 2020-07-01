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Aktüel

Mardin'de bisiklet hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

Hırsızlık ve zanlının kovalamaca sonucu yakalanması güvenlik kameralarınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:57:24 -
Mardin'de bisiklet hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı kovalama sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden bisiklet çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen zanlı M.C'nin Cumhuriyet Meydanı'nda dolaştığı belirlendi. Polis ekiplerini fark eden zanlı, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlık anı ve zanlının kovalamaca sonucu yakalanması yer alıyor.

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